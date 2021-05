Roma, testa all’Inter: cinque giallorossi a parte (Di lunedì 10 maggio 2021) La Roma si è allenata quest’oggi a Trigoria in vista del match di mercoledì contro l’Inter: Villar ed El Shaarawy in gruppo Archiviata la roboante vittoria conquistata contro il Crotone, la Roma ha ripreso gli allenamenti in vista del match di mercoledì in casa dell’Inter. Buone notizie per il tecnico Paulo Fonseca: Gonzalo Villar e Stephan El Shaarawy si sono allenati con il resto del gruppo. Ancora a parte gli infortunati Chris Smalling, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Riccardo Calafiori e Amadou Diawara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Lasi è allenata quest’oggi a Trigoria in vista del match di mercoledì contro l’Inter: Villar ed El Shaarawy in gruppo Archiviata la roboante vittoria conquistata contro il Crotone, laha ripreso gli allenamenti in vista del match di mercoledì in casa dell’Inter. Buone notizie per il tecnico Paulo Fonseca: Gonzalo Villar e Stephan El Shaarawy si sono allenati con il resto del gruppo. Ancora agli infortunati Chris Smalling, Jordan Veretout, Leonardo Spinazzola, Riccardo Calafiori e Amadou Diawara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

RaiNews : Tutto si consumò al 75', sullo 0-0, quando Bruno Conti lanciò la palla dalla trequarti per Pruzzo che di testa prol… - ibanez41oficial : Purtroppo, la nostra avventura in Europa è terminata. Nonostante ciò, ne siamo usciti a testa alta, orgogliosi di e… - FBiasin : - L'allenatore che non sarà l'allenatore. - La testa a #Mourinho. - Una marea di infortunati/assenti. - Il 2-6 dell… - TerzoTempo54 : RT @byoblu: Dopo le apparizioni sui social, le interviste, @EnricoMontesano ha fatto quello che gli è da sempre più congeniale: salire su u… - myvibexzz : Ma poi ragazzi il Ballett0 di Roma???????? Mi sa che non hanno capito che Giulia DEVE twerkare sui palchi e non portar… -