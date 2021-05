Reggina-Frosinone 0-0 LIVE: Folorunsho ad un passo dal gol (Di lunedì 10 maggio 2021) Foto Strettoweb Foto StrettoWeb Foto StrettoWeb Foto StrettoWeb / Serie B: diretta Reggina-Frosinone, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale LIVE con aggiornamenti in tempo reale Reggina e Frosinone salutano la stagione 20/21 del campionato di Serie B. Lo stadio Granillo apre i cancelli per ospitare l’ultima giornata del torneo, si sfidano due squadre che non hanno più nulla da chiedere, se non la gioia di una vittoria per chiudere il loro cammino in bellezza. Entrambe infatti hanno raggiunto l’obiettivo salvezza e si presentano sul terreno di gioco con spensieratezza e senza l’obbligo del risultato. Spazio anche a qualche elemento che ha giocato di meno, oppure a giovani promettenti: gli ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Foto Strettoweb Foto StrettoWeb Foto StrettoWeb Foto StrettoWeb / Serie B: diretta, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testualecon aggiornamenti in tempo realesalutano la stagione 20/21 del campionato di Serie B. Lo stadio Granillo apre i cancelli per ospitare l’ultima giornata del torneo, si sfidano due squadre che non hanno più nulla da chiedere, se non la gioia di una vittoria per chiudere il loro cammino in bellezza. Entrambe infatti hanno raggiunto l’obiettivo salvezza e si presentano sul terreno di gioco con spensieratezza e senza l’obbligo del risultato. Spazio anche a qualche elemento che ha giocato di meno, oppure a giovani promettenti: gli ...

CB_Ignoranza : Reggina-Frosinone sarà diretta da Maria Marotta della sezione di Sapri: sarà il primo arbitro donna di sempre per i… - SkySport : Maria Marotta è il primo arbitro donna in Serie B: dirigerà Reggina-Frosinone - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Frosinone! Reggina [0] x [1] Frosinone Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 - 38ª Rodada 29 minuto(s) - ftg_soccer : GOAL! Frosinone in Italy Serie B Reggina 0-1 Frosinone GOAL! Virtus Entella in Italy Serie B Pisa 0-1 Virtus Entella - Reggina_1914 : ? | 28' Azione infinta del Frosinone, con Nicolas miracoloso in almeno due circostanze. Alla fine è Novakovich co… -