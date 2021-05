PNRR | Giovannini | sfida per settore pubblico | ma anche privato

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Realizzare i progetti e le politiche delsarà una grandeper l’Italia, alla quale non dovrà rispondere solo il, maquello, per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Lo ha detto il il ministro delle Infrastrutture Enricointervenendo oggi al webinar dell’ISPI “T20 Forum on Climate Change”.ha sottolineato che nel Governo si sente “molto forte questa responsabilità” di cambiare il Paese in base al. “Il problema è che il tempo a disposizione è breve.perchè grazie all’accordo siglato a livello Ue noi dobbiamo spendere il denaro entro il 2026. Che sarà un’enormeper l’Italia per essere rapidissima negli ...

Teleborsa

Per farlo dobbiamo costruire nuove ferrovie, nuove vie di trasporto delle persone e questo nel breve termine farà crescere le emissioni" , ha sottolineatoricordando che che colsi ...Ma " all'ombra del discorso del premier alle Camere per anticipare l'inoltro dela Bruxelles (... Che si somma al proposito del ministro Enricoa tornare a lavorare " per attirare ...(Teleborsa) - Realizzare i progetti e le politiche del PNRR sarà una grande sfida per l'Italia, alla quale non dovrà rispondere solo il settore pubblico, ma anche quello privato, per quanto riguarda l ...Per la mobilità sostenibile è necessario investire sulle tecnologie e le ricerche in modo da fare un "necessario salto".