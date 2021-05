(Di lunedì 10 maggio 2021) Follia a Salerno.Episodio gravissimo, quello verificatosi nella giornata di ieri, in vista della sfida di questo pomeriggio contro ilche potrebbe regalare la promozione in massima seriecompagine campana. La18enne degli abruzzesi, Gianluca, è stata aggredita da un gruppo di tifosi. Una vicenda incresciosa denunciata dmoglie dell'allenatore, attraverso un post Facebook."Dopo cinque giorni di minacce e insulti direttenostra famiglia, la follia consumatasi questa sera è intollerabile. Nostra, appena diciottenne, e' stata minacciata e aggredita con spintoni e calci affinché il papà capisca. Tutto questo per una partita di calcio. Ci auguriamo che questi criminali, ben lontani dall'essere tifosi, vengano identificati al ...

Mediagol : Pescara, aggressione alla figlia di Grassadonia: solidarietà al tecnico dalla Lega B

Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici in una gara contrassegnata dall'alta tensione dopo l'aggressione ai danni della figlia di Grassadonia. Annabella Castagna è la moglie di Gianluca Grassadonia, allenatore del Pescara. Ultima di campionato. Pescara già retrocesso in C; Salernitana che può tornare in A dopo 23 anni. A scuotere la vigilia la vile aggressione alla figlia del tecnico pescarese, Gianluca Grassadonia.