Pd | Comunali Roma | Gualtieri parteciperà alle primarie

Advertising

lorepregliasco : Le elezioni comunali a Roma in un'immagine - ilriformista : Il Pd, l'alleanza in Regione e le ambizioni dell'ex segretario #Zingaretti #Raggi #Conte #Gualtieri #Roma… - Agenzia_Ansa : Comunali, Letta: 'Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato a Roma, ma sta facendo un'altra cosa'. 'Gualtieri fa… - VDBalsamo1 : Comunali Roma, #Conte rompe il silenzio: 'Abbiamo un ottimo candidato, si chiama @virginiaraggi ' se avevate qualch… - quotidianopiem : Elezioni comunali. Letta: a Roma e Torino impossibile che ci sia un accordo tra Pd e M5S -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

Avrà il massimo sostegno e avrà il massimo di possibilità di essere sindaco di", ha detto ancora Letta. "Il Pd ha fatto questa celta perché lui ha il massimo delle probabilità di essere il ...Continua il confronto dei partiti in vista delleche si terranno nei prossimi mesi in diversi comuni italiani, tra settembre e ottobre, ... Aha ufficializzato la sua candidatura alle ...Roma, 10 mag. (askanews) - Continua il confronto dei partiti in vista delle Comunali che si terranno nei prossimi mesi in diversi comuni italiani, tra settembre e ottobre, ancora non c'è una data ...ROMA - "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ...