Nunzia De Girolamo | verità choc sul caso Grillo all’«Arena» | «Mi parte l’embolo»

(Di lunedì 10 maggio 2021)DeBeppe. Nello studio di “Non è l’”, l’approfondimento di politica e attualità in onda su La7, si è parlato ancora una volta deldi Ciro. «Perché una ragazza di 19 anni dovrebbe inventarsi uno stupro?», è la domanda che l’opinionista beneventana ha posto a Massimo Giletti nel corso della puntata in onda ieri, domenica 9 maggio.De, dopo essersi definita “garantista”, ha detto senza filtri la sua sull’indagine della procura di Tempio Pausania a carico di Ciro e tre suoi amici, accusati di stupro. leggi anche l’articolo —> Ciro, parla la ragazza che lo accusa di violenza sessuale: «Mi hanno stuprata ...

DeBeppe Grillo verità choc. Nello studio di 'Non è l'Arena' , l'approfondimento di politica e attualità in onda su La7, si è parlato ancora una volta del caso di Ciro Grillo. "Perché ...