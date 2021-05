Migrante picchiato a Ventimiglia, rintracciati e denunciati i tre aggressori (Di lunedì 10 maggio 2021) La vicenda è stata ricostruita grazie alla raccolta di testimonianze e ai filmati di video sorveglianza Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 10 maggio 2021) La vicenda è stata ricostruita grazie alla raccolta di testimonianze e ai filmati di video sorveglianza

