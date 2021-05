Meteo Italia al 25 maggio | l’Estate dovrà attendere

(Di lunedì 10 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Comincia un’altra settimana dire e il quadroclimatico conferma il temporaneo consolidamento dell’Alta Pressione. Le temperature sono salite di parecchi gradi, orientandosi su valori da inizio Estate in varie zone d’. Ma come ben saprete si tratta di un’effimera parentesi, difatti siamo in attesa del transito della depressione iberica responsabile proprio della rimonta anticiclonica. Una depressione che apporterà maltempo o comunque instabilità localmente pronunciata, soprattutto aprirà un varco sul Mediterraneo all’interno del quale dovrebbe gettarsi una seconda area ciclonica nel corso del fine settimana. Evoluzione che andrà monitorata con molta attenzione perché potrebbe dar luogo a fenomeni piuttosto violenti, il tutto con temperature che dovrebbero ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Ecco gli ultimi aggiornamenti sul #maltempo che interesserà l'Italia questa settimana, e che sta già interessando il nord-o… - meteoredit : Ecco gli ultimi aggiornamenti sul #maltempo che interesserà l'Italia questa settimana, e che sta già interessando i… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia

Tempo in miglioramento verso il fine settimana - CentroItaliano Situazionesull'Buon pomeriggio cari amici del CentroItaliano. Il promontorio di alta pressione che ha portato un assaggio d'estate nel weekend su tutta l', sta lentamente traslando ...ANCONA - Tutti al mare? Non ancora: dopo l'allentamento delle restrizioni Covid ci si mette ila rallentare, almeno per qualche gorno, la corsa alle spsiagge. Anche nelle Marche , infatti, ...COPPIA ITALIANA BLOCCATA IN INDIA Al momento sono entrambi fuori pericolo. La bambina osserverà la quarantena in attesa del rientro dei suoi nuovi genitori [LEGGI] ...Le regioni settentrionali saranno le più bersagliate. La situazione generale sarà dinamica con temperature massime comprese tra 19°C e 24°C ...