Meleo: dopo frana via Archimede riaperta al traffico (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Pochi minuti fa e’ stata riaperta al traffico via Archimede, chiusa al transito dei veicoli tre mesi fa a seguito di una frana sul costone di viale Pilsudski posto proprio sotto la sede stradale. È stata riaperta al transito dei veicoli e dei mezzi pesanti ed e’, ora, possibile percorrerla ad una velocita’ limitata di 30 km/h”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda Meleo. “Il dipartimento Simu aveva trasmesso nei giorni scorsi agli uffici del II Municipio gli esiti delle indagini geofisiche e geognostiche, che hanno escluso la presenza di ulteriori cavita’ nel sottosuolo, propedeutici alla riapertura della strada”, prosegue Meleo. “In questa fase non saranno consentiti i parcheggi delle auto su un tratto di via ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – “Pochi minuti fa e’ stataalvia, chiusa al transito dei veicoli tre mesi fa a seguito di unasul costone di viale Pilsudski posto proprio sotto la sede stradale. È stataal transito dei veicoli e dei mezzi pesanti ed e’, ora, possibile percorrerla ad una velocita’ limitata di 30 km/h”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Linda. “Il dipartimento Simu aveva trasmesso nei giorni scorsi agli uffici del II Municipio gli esiti delle indagini geofisiche e geognostiche, che hanno escluso la presenza di ulteriori cavita’ nel sottosuolo, propedeutici alla riapertura della strada”, prosegue. “In questa fase non saranno consentiti i parcheggi delle auto su un tratto di via ...

borrillo62 : RT @AleGrifeo: Siete semplicemente ridicoli. Nella giunta Raggi è rimasta solo Meleo a sostenerla dopo che il suo 'fedelissimo' Frongia ha… - AleGrifeo : Siete semplicemente ridicoli. Nella giunta Raggi è rimasta solo Meleo a sostenerla dopo che il suo 'fedelissimo' F… - maryberti2 : RT @MassiMaselli: Dopo aver definito lo scempio sul Tevere una 'fake news', l'assessore Meleo spiega che la ciclabile non è finita perché s… - tranchitellad : RT @MassiMaselli: Dopo aver definito lo scempio sul Tevere una 'fake news', l'assessore Meleo spiega che la ciclabile non è finita perché s… - DefenseMichel : RT @MassiMaselli: Dopo aver definito lo scempio sul Tevere una 'fake news', l'assessore Meleo spiega che la ciclabile non è finita perché s… -