La sindrome da rassegnazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Una volta leggere i quotidiani era un piacere, le fonti erano in bella vista, venivano citate, spesso intervistate. Oggi sono tantissime le testate che riprendono notizie già scritte da altri e che lo fanno in forma acritica, senza approfondire in alcuna maniera. Oggi parliamo di una supposta patologia di cui sui giornali italiani, scopiazzando da una testata britannica, si sta parlando molto in questi giorni. Titola La Stampa: Svezia e il mistero della sindrome che addormenta i bambini per sempre L’articolo del quotidiano torinese usa come fonti un documentario di Netflix e il Daily Mail, oltre che le parole di una neurologa irlandese, Suzanne O’Sullivan, che ha dedicato a questa sindrome un libro: The sleeping beauties, citato anche dal Guardian. Avevo già letto anni fa di questa sindrome in seguito alla segnalazione di uno di voi ... Leggi su butac (Di lunedì 10 maggio 2021) Una volta leggere i quotidiani era un piacere, le fonti erano in bella vista, venivano citate, spesso intervistate. Oggi sono tantissime le testate che riprendono notizie già scritte da altri e che lo fanno in forma acritica, senza approfondire in alcuna maniera. Oggi parliamo di una supposta patologia di cui sui giornali italiani, scopiazzando da una testata britannica, si sta parlando molto in questi giorni. Titola La Stampa: Svezia e il mistero dellache addormenta i bambini per sempre L’articolo del quotidiano torinese usa come fonti un documentario di Netflix e il Daily Mail, oltre che le parole di una neurologa irlandese, Suzanne O’Sullivan, che ha dedicato a questaun libro: The sleeping beauties, citato anche dal Guardian. Avevo già letto anni fa di questain seguito alla segnalazione di uno di voi ...

Svezia: una misteriosa malattia sta colpendo i bambini rifugiati siriani Tradotto in italiano, il morbo che ha già colpito 169 piccoli pazienti potrebbe significare ' sindrome da rassegnazione ', in quanto così come documentato dai medici scandinavi, il morbo senza un'...

Sindrome della rassegnazione: Samir, il bimbo che dormiva sempre per fuggire dalla paura La Repubblica Sindrome della rassegnazione: Samir, il bimbo che dormiva sempre per fuggire dalla paura Samir, romano di adozione, è nato in Siria durante la guerra civile. È uno dei bambini che soffrono di una sindrome simile a quella della "rassegnazione". Una patologia che colpisce i piccoli tra i 6 ...

La sindrome da rassegnazione La sindrome da rassegnazione. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.

