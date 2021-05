La riforma dello sport slitta al 2024: hanno vinto loro (Di lunedì 10 maggio 2021) hanno vinto loro. Per ora, forse, ma intanto ha ragione la stampa sportiva: vincono Coni, Federazioni, lobbies politiche e le associazioni sportive ancora rivolte al passato. Perde una visione dello sport proiettata nel futuro e tutto resta fermo alle Legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo. E’ così che potremmo sintetizzare la situazione della riforma dello sport dopo l’approvazione di un provvedimento grazie al quale, nella conversione del decreto “sostegni”, l’entrata in vigore delle norme sulle tutele per il lavoro e l’abolizione del vincolo sportivo, subisce un pesante rinvio di un anno e mezzo: nulla accadrà prima del 31 dicembre del 2023. A nulla sono serviti gli appelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021). Per ora, forse, ma intanto ha ragione la stampaiva: vincono Coni, Federazioni, lobbies politiche e le associazioniive ancora rivolte al passato. Perde una visioneproiettata nel futuro e tutto resta fermo alle Legge 91 del 1981 sul professionismoivo. E’ così che potremmo sintetizzare la situazione delladopo l’approvazione di un provvedimento grazie al quale, nella conversione del decreto “sostegni”, l’entrata in vigore delle norme sulle tutele per il lavoro e l’abolizione del vincoloivo, subisce un pesante rinvio di un anno e mezzo: nulla accadrà prima del 31 dicembre del 2023. A nulla sono serviti gli appelli ...

