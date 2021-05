(Di lunedì 10 maggio 2021) Lo ssalvezza tra Benevento e Cagliari, terminato con la vittoria dei sardi tra le polemiche, potrebbe non terminare sul campo. Nel post-partita, il presidente dei sanniti Oresteha rilasciato delle dichiarazioni pesantissime, accusando l’arbitrodi penalizzare appositamente le squadre del sud. “Tutti hanno visto tranne il signor, mi sono già arrivati L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Procura FIGC apre indagine sulle frasi di Vigorito contro Mazzoleni: Lo scontro salvezza tr… - graziacludi : RT @CalcioFinanza: La Procura FIGC apre indagine sulle frasi di Vigorito contro Mazzoleni - icolpidelcondor : RT @CalcioFinanza: La Procura FIGC apre indagine sulle frasi di Vigorito contro Mazzoleni - CalcioFinanza : La Procura FIGC apre indagine sulle frasi di Vigorito contro Mazzoleni - sportface2016 : #Benevento, la Procura Figc apre indagine sulle frasi di #Vigorito -

Ultime Notizie dalla rete : Procura FIGC

La Gazzetta dello Sport focalizza l'attenzione sulla vicenda che ha fatto discutere il web nelle ultime ore: laha aperto un fascicolo sul patron del Benevento. La polemica che ha fatto il giro del web nelle ultime ore fa discutere, non solo la vicenda a Benevento contro il Cagliari, ma anche i ...Ladellaha aperto un fascicolo d'indagine dopo le dure e pesanti parole espresse ieri dal presidente del Benevento Vigorito Laha aperto un fascicolo d'indagine sulle parole del presidente del Benevento, Oreste Vigorito, e di alcuni dirigenti del club sannita al termine della gara persa contro il Cagliari, come ...Lo scontro salvezza tra Benevento e Cagliari, terminato con la vittoria dei sardi tra le polemiche, potrebbe non terminare sul campo. Nel post-partita, il presidente dei sanniti Oreste Vigorito ha ril ...La Gazzetta dello Sport riporta la notizia secondo cui la Procura FIGC avrebbe aperto un fascicolo d'indagine sulle dichiarazioni di Oreste Vigorito: le parole pronunciate nel post-partita della gara ...