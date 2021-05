Jannik rock | lo aspetta Nadal | ' Ora so di avere più armi'

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un anno fa,Sinner giocava al Foro Italico con un look tutto nero. Stavolta, mostra i suoi veri colori. Il suo tennis è acceso, brillante, in perfetta sintonia con la maglia ciclamino e le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Jannik rock

Corriere della Sera

Un anno fa,Sinner giocava al Foro Italico con un look tutto nero. Stavolta, mostra i suoi veri colori. Il suo tennis è acceso, brillante, in perfetta sintonia con la maglia ciclamino e le scarpe gialle. ...Applausi comunque, li merita tuttiSinner . Alla prima finale della carriera in un Masters 1000 a Miami , conquistata a 19 anni ... Sul cemento americano dell'HardStadium trionfa il polacco, ...Lo aspetta un secondo turno di lusso contro Rafa Nadal, testa di serie numero 2 e nove volte vincitore degli Internazionali BNL d'Italia. Sarà un modo per misurarsi dopo il quarto di finale del Roland ...La Formula 1 correrà a Miami nel 2022, l’annuncio è stato dato la domenica del Gp di Imola, la data esatta della gara non è ancora stata fissa (sarà nel primo semestre comunque) ma l’accordo è di lung ...