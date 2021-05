Isola dei Famosi stasera, Blasi stravolge tutto: 5 in nomination e chi esce (Di lunedì 10 maggio 2021) Sedicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5: si cambia tutto per risollevare gli ascolti tv? Le anticipazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 10 maggio 2021) Sedicesimo appuntamento con il reality show di Canale 5: si cambiaper risollevare gli ascolti tv? Le anticipazioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Non perdetevi una nuova puntata dell'Isola dei Famosi?? stasera, sempre su Canale 5. Liberi di Sognare ?? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - trash_italiano : ?? Ubaldo Lanzo abbandona l'Isola dei Famosi (fonte TvBlog): sono quindi in totale 6 i concorrenti che hanno deciso… - _comedincanto : Questo è uno dei motivi per cui la gente non si affeziona come al gf, non segue le puntate e non vota, il sabato le… - Maryljacb : RT @francescatotolo: Il #GovernoDraghi vuole trasformare #Lampedusa in un'isola #covidfree per i turisti con la vaccinazione di massa dei l… -