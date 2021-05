Incidente in moto per un ex tronista di “Uomini e donne” (Di lunedì 10 maggio 2021) Incidente in moto per l’ex tronista di “Uomini e donne” Gianluca De Matteis: “Ho preso un gatto in curva e sono andato per terra” (Screenshot youtube)Grande spavento per tutte le affezionate spettatrici del talent del dating “Uomini e donne”, condotto dall’immarcescibile e indiscussa regina degli ascolti televisivi Maria De Filippi. “Ho preso un gatto in curva e sono andato per terra“, ha esordito così Gianluca De Matteis, tronista della stagione 2020/2021 di “Uomini e donne”. LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, l’incredibile scoperta di Beatrice Marchetti: ecco di che si tratta Nelle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, il giovane, fisioterapista di professione, ha poi rassicurato le ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021)inper l’exdi “” Gianluca De Matteis: “Ho preso un gatto in curva e sono andato per terra” (Screenshot youtube)Grande spavento per tutte le affezionate spettatrici del talent del dating “”, condotto dall’immarcescibile e indiscussa regina degli ascolti televisivi Maria De Filippi. “Ho preso un gatto in curva e sono andato per terra“, ha esordito così Gianluca De Matteis,della stagione 2020/2021 di “”. LEGGI ANCHE –> Isola dei Famosi, l’incredibile scoperta di Beatrice Marchetti: ecco di che si tratta Nelle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, il giovane, fisioterapista di professione, ha poi rassicurato le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Incidente in pista al Mugello, morto un motociclista. Durante la gara amatori di Coppa Italia, interrotta la manife… - SkyTG24 : Incidente in pista al Mugello, morto un pilota di moto - Corriere : Incidente in pista al Mugello, morto un pilota di moto di 59 anni - iltirreno : ?? Il ritratto della donna che ha perso la vita in un incidente in località Pietroconti, a Pontedera. Da poco aveva… - bizcommunityit : Incidente su via Tiberina: si scontrano un'auto e una moto, morto un 56enne -