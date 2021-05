Il Comune di Arzachena entra a far parte delle Città del vino

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Visited 99 times, 99 visits today) Notizie Simili: Risorse per sanità, sviluppo e aiuti alle imprese,… Le imprese della Sardegna pronte a sbarcare su… Da Alghero a Palau, 18 Comuni per ...

Il Comune di Arzachena aderisce all' associazione nazionale Città del Vino ed entra a far parte della rete di territori italiani a forte vocazione vitivinicola. L'iniziativa vuole incentivare lo sviluppo ... ARZACHENA. Il Comune di Arzachena aderisce all'associazione nazionale Città del Vino ed entra a far parte della rete di territori italiani a forte vocazione vitivinicola. L'iniziativa vuole incentivar ... Arzachena la valorizzazione e tutela dei beni storici passa per la multimedialità Il complesso nuragico della Prisgiona può diventare lo scenario di un videogame ...