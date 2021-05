Giro a ruota libera – Una fuga andata bene | l’impresa di Van der Hoorn è un’altra sorpresa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nella seconda puntata del Recoveryin scena domenica 9 maggio da Stupinigi a Novara, due flash: il primo, il più nobile, è quello che immortala lo sprint imperiale di Filippo Ganna, la maglia rosa, per acchiappare tre piccoli preziosi secondi d’abbuono e consolidare il primato in classifica. Batte Remco Evenepoel, e tutto ciò – ed è tanta roba – al traguardo volante di Vercelli. Segnali di gerarchie. Il Re della Crono e il Grande Predestinato. Scintille. Trailer del ciclismo futuro. Il secondo “lampo” è quello del belga Tim Merlier, che batte in volata i nostri Giacomo Nizzolo (ilgli porta male: decimo secondo posto in altrettante tappe rosa, un novello Tano Belloni, celebre “secondista” del ciclismo d’antan) ed Elia Viviani. Il Belgio non vinceva una tappa dal 2018, ed una volata da undici anni. Dettagli amati dagli ...