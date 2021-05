Gattuso prepara la sfida con l’Udinese: i dubbi e le assenze (Di lunedì 10 maggio 2021) Certamente assenti, nella sfida contro l’Udinese saranno: Nikola Maksimovic, Stanislav Lobotka, Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly; con ampia probabilità anche Dries Mertens non vedrà il terreno di gioco ma resta ancora in forte dubbio per la sfida. Ciò che è certo, è che Gattuso è pronto ad esercitare i cambi per questa sfida infrasettimanale: si parte dalla porta dove Ospina insidia seriamente Meret per un posto fra i pali; a sinistra è pronto Mario Rui al posto di Hysaj; in mediana resta inamovibile la coppia Demme-Fabian. Offensivamente, Politano potrebbe rifiatare e quindi potrebbe esserci ampio spazio per Lozano con Zielinski ed Insigne. In attacco Osimhen con un rischio diffida pesante sulle sue spalle; non è da escludere a priori la scelta Andrea Petagna. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Certamente assenti, nellacontrosaranno: Nikola Maksimovic, Stanislav Lobotka, Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly; con ampia probabilità anche Dries Mertens non vedrà il terreno di gioco ma resta ancora in forteo per la. Ciò che è certo, è cheè pronto ad esercitare i cambi per questainfrasettimanale: si parte dalla porta dove Ospina insidia seriamente Meret per un posto fra i pali; a sinistra è pronto Mario Rui al posto di Hysaj; in mediana resta inamovibile la coppia Demme-Fabian. Offensivamente, Politano potrebbe rifiatare e quindi potrebbe esserci ampio spazio per Lozano con Zielinski ed Insigne. In attacco Osimhen con un rischio diffida pesante sulle sue spalle; non è da escludere a priori la scelta Andrea Petagna.

