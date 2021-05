Fico “La democrazia partecipativa rafforza il rapporto con gli eletti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'impatto sociale ed economico della pandemia ci ha confermato quanto sia importante che le Istituzioni ascoltino direttamente le richieste dei cittadini per dare una risposta effettiva ai loro bisogni. Coinvolgere le persone nei processi decisionali non risponde soltanto ai principi del Trattato sull'Unione europea e delle nostre Costituzioni. E' fondamentale anche per assicurare la qualità della decisione pubblica come pure la sua trasparenza e condivisione. E per rinsaldare la fiducia tra cittadini e politica”. A dirlo il presidente della Camera, Roberto, intervenendo alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dell'Ue. Secondo“la Conferenza sul futuro dell'Europa avviata ieri può costituire un banco di prova per questa sfida, grazie alla piattaforma digitale multilingue e ai panel dei cittadini, volti a promuovere la ...