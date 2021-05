Empoli-Lecce 2-1: i toscani chiudono con una vittoria (Di lunedì 10 maggio 2021) Empoli-Lecce chiude il campionato delle rispettive squadre: l’Empoli saluta la B e vola in Serie A, i pugliesi si giocheranno la massima categoria con i playoff e chiudono la stagione al quarto posto. Apre le danze Rodriguez, poi nella ripresa La Mantia e Matos ribaltano il risultato. Quali sono state le scelte dei tecnici? Solito 4-3-1-2 per i toscani, che però scendono in campo con qualche ricambio. In porta non c’è Brignoli, ma Furlan. La linea di difesa è formata da Sabelli, Romagnoli, Nikolaou e Parisi. a centrocampo giocano Haas, Stulac e Bandinelli. Sulla trequarti c’è Bajrami, in avanti giocano La Mantia e Mancuso. Corino prova un nuovo modulo, ovvero il 3-5-2. Gabriel tra i pali e tridente difensivo con Pisacane, Dermaku e Meccariello. Sulle corsie esterne del centrocampo c’è spazio per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)chiude il campionato delle rispettive squadre: l’saluta la B e vola in Serie A, i pugliesi si giocheranno la massima categoria con i playoff ela stagione al quarto posto. Apre le danze Rodriguez, poi nella ripresa La Mantia e Matos ribaltano il risultato. Quali sono state le scelte dei tecnici? Solito 4-3-1-2 per i, che però scendono in campo con qualche ricambio. In porta non c’è Brignoli, ma Furlan. La linea di difesa è formata da Sabelli, Romagnoli, Nikolaou e Parisi. a centrocampo giocano Haas, Stulac e Bandinelli. Sulla trequarti c’è Bajrami, in avanti giocano La Mantia e Mancuso. Corino prova un nuovo modulo, ovvero il 3-5-2. Gabriel tra i pali e tridente difensivo con Pisacane, Dermaku e Meccariello. Sulle corsie esterne del centrocampo c’è spazio per ...

