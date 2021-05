Dow Jones sopra i 35 000 punti Le riaperture fanno correre i ciclici

(Di lunedì 10 maggio 2021) L'ottimismo sulla riapertura delle economie e le politiche monetarie accomodanti spingono Wall Street al record storico: per la prima volta il Dowsupera i 35 miladopo che in mattinata anche l'azionario europeo aveva toccato nuovi massimi sulla spinta di settori che tipicamente beneficiano di una ripresa dell'economia. Come i titoli legati alle materie prime,per eccellenza. Segui su affaritaliani.it

Il contratto sulè in rialzo dello 0,33% a 34.799 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,10% a 4.229 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando un ribasso ...Intanto ilè ancora da record con oltre 35mila punti. In aumento il petrolio , dopo che un cyber attacco ha bloccato l'attivita del gestore di un oleodotto negli Stati Uniti. Wall Street ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 mag - Dopo i record intraday e in chiusura di venerdi', il Dow Jones Industrial Average ha iniziato la giornata in rialzo e per la prima volta ha superato ...Nuovo record del Dow Jones, balzato in avvio di seduta subito di 200 punti, sostenuto dal rally dei titoli energetici. Il rally si spiega con la notizia del cyber attack sferrato a Colonial Pipeline, ...