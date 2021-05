Di cenere e di carne | un paranormal romance a tinte storiche

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Die di” di Laura Vegliamore è un, caratterizzato da una scrittura evocativa e da un ritmo incalzante. È una storia malinconica e amara, dall’anima gotica, in cui si racconta di passioni totalizzanti che possono tramutarsi in follia, oppure possono proiettare gli amanti al di fuori del tempo e dello spazio, in un ciclo senza fine di amore e morte, di unione e separazione. Laura Vegliamore narra una vicenda misteriosa ambientata in un palazzo storico imponente e immenso, pieno di passaggi segreti e sospeso in un’atmosfera decadente. Intrecciando presente e passato, l’autrice racconta la storia di quattro personaggi – Thomas, Lucrezia, Elias e Anouk – focalizzando l’attenzione principalmente sul punto di vista dei primi due: la vicenda di ...