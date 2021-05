Dalle detrazioni al tracciamento | dal precompilato ai pagamenti in contanti | tutte le novità del modello 730

Advertising

sole24ore : Riforma Irpef: dalle detrazioni da lavoro alle aliquote, la proposta di Confprofessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle detrazioni

Bonus verde 2021: requisiti eGli interventi di carattere straordinario, ovvero quelle ... Nel caso in cui ad essere interessatiopere edili rientranti nel bonus verde 2021 siano gli ...L'obbligo non riguarda lespettanti per: - spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici; - prestazioni sanitarie resestrutture pubbliche o da strutture ...Da oggi il fisco renderà accessibili circa 21 milioni di 'precompilate'. E' il primo passo che consentirà di scaricare e verificare i dati già inseriti dall'Agenzia delle Entrate. Tra le novità il bon ...TRIESTE Parte da oggi il nuovo 730 precompilato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. I contribuenti potranno leggere e accettare così com’è la propria dichiarazione, oppure integrarla e modificarla. E ...