Covid Spagna | “immunità di gregge fra 100 giorni”

(Di lunedì 10 maggio 2021) La“fra 100raggiungerà l’di, con il 70% della popolazione spagnola vaccinata”. Lo ha promesso oggi il primo ministro Pedro Sanchez durante una visita ufficiale in Grecia. Lo riferiscono i media spagnoli, sottolineando che fra 100sarà il 18 agosto mentre finora il governo di Madrid aveva indicato che l’disarebbe stata raggiunta a fine agosto. L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

...morto all'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze per le complicazioni di una polmonite da,... all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi e più università ine Australia ...... in linea con quanto rilevato in(50%), e nettamente superiore rispetto a quella della ... restando pur sempre però il 55% sotto i livelli del pre -. Difficile fare stime puntuali anche ...Dopo mesi di restrizioni e lockdown, la Spagna apre alla socialità e alla vita notturna che da domenica 9 maggio è riesplosa soprattutto nei centri più ...Siccome giustamente si parla di un Governo europeista e di quello che ci chiede l'Europa, chiederemo che l'Italia si comporti come si comporta la Spagna ... più che c'è il Covid.