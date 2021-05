Cosa sta succedendo a Gerusalemme

(Di lunedì 10 maggio 2021) La marcia per la celebrazione della conquista manu militari diest è stata cancellata poche ore prima del suo inizio delle autorità israeliane. Il timore di nuovi, violenti scontri tra gli ebrei ultra-nazionalisti e i palestinesi riuniti nella Moschea al-Aqsa alla fine ha convinto Israele a rimandare le celebrazioni. In mattinata, le forze dell’ordine InsideOver.

Advertising

GabrieleMuccino : In Palestina sta avvenendo di fatto una evacuazione forzata e armata dei palestinesi dalle loro terre ad opera degl… - ilpost : Cosa sta succedendo a Chernobyl - RaiNews : 'Ci sono molte incertezze, ma non possiamo escludere che si verifichi un incidente' #Chernobyl - sveetxcreature : @chvndlvr ah allora si è del sud sta cosa - PeterGalimberti : @GioGeneSharp @lapoelkann_ Interessante sta cosa, insultano te, ma sono contro gli insulti? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa sta

La luna di miele è già finita, interrotta a Roma, ai piedi del Campidoglio. Con la candidatura di Roberto Gualtieri , arrivata dopo un lungo tira - e - molla, lo scenario per Enrico Letta è cambiato. ...La polizia di Gerusalemmeevacuando le persone al Muro del Pianto della Città Vecchia di Gerusalemme. Anche i deputati della Knesset, il Parlamento israeliano, hanno lasciato l'aula e il palazzo ...Intervistata dal tabloid britannico, la stilista ammette le difficoltà economiche dovute alla pandemia. «Per i marchi indipendenti è difficile competere».Roberto Ciufoli ha infranto le regole e per questo è arrivata una punizione molto dura per tutto il gruppo, intanto nei Primitivi c'è una spaccatura ...