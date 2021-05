Comunali, Salvini: 'Bertolaso e Albertini grandi risorse' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il leader della Lega ha rilanciato le sue candidature per Roma e Milano, ma 'se non c'è nessun veto'. Mercoledì il vertice di ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 10 maggio 2021) Il leader della Lega ha rilanciato le sue candidature per Roma e Milano, ma 'se non c'è nessun veto'. Mercoledì il vertice di ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Salvini Comunali, Salvini: 'Bertolaso e Albertini grandi risorse' Il leader della Lega ha rilanciato le sue candidature per Roma e Milano, ma 'se non c'è nessun veto'. Mercoledì il vertice di ...

Comunali: Salvini,mercoledì vertice, non è detto escano nomi "Se non c'è nessun veto su Bertolaso a Roma e Albertini a Milano sono la persona più felice del mondo, da milanese di nascita e romano di residenza - ha aggiunto Salvini - . Chiederemo a tutti un ...

Comunali: Salvini,mercoledì vertice, non è detto escano nomi - Ultima Ora Agenzia ANSA Comunali Roma, Nicola Zingaretti: "Roberto Gualtieri autorevole, io rimango in Regione" Sembrava cosa fatta la candidatura di Nicola Zingaretti al Comune di Roma per il centrosinistra. Poi nella giornata di domenica, il Pd ha virato su Roberto Gualtieri, dopo le esternazioni di Giuseppe ...

Comunali, Salvini: «Resto convinto che Bertolaso e Albertini siano due grandi risorse» Matteo Salvini continua a ritenere quelle di Guido Bertolaso a Roma e di Gabriele Albertini a Milano tra le migliori candidature che il centrodestra potrebbe sostenere alle prossime ...

