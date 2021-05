Come Draghi e Lamorgese lasciano Salvini fuori dalla cabina di regia sui migranti (Di lunedì 10 maggio 2021) I sovranisti sono tornati a cavalcare il tema dei migranti dopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa. Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno attaccato la Ministra dell’Interno dopo gli ultimi arrivi sull’isola siciliana. Il leader della Lega ha chiesto un immediato incontro a Mario Draghi, coinvolgendo anche Luciana Lamorgese. La situazione all’interno dell’hotspot dell’isola rischia di diventare fuori controllo. Per questo motivo il Viminale vorrebbe riportare in auge quell’accordo di Malta – siglato nel 2019 – sulla redistribuzione tra i Paesi della UE. migranti, Lamorgese e Draghi lasciano Salvini fuori dalla cabina di regia La strategia del Ministero ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) I sovranisti sono tornati a cavalcare il tema deidopo gli ultimi sbarchi a Lampedusa. Giorgia Meloni e Matteohanno attaccato la Ministra dell’Interno dopo gli ultimi arrivi sull’isola siciliana. Il leader della Lega ha chiesto un immediato incontro a Mario, coinvolgendo anche Luciana. La situazione all’interno dell’hotspot dell’isola rischia di diventarecontrollo. Per questo motivo il Viminale vorrebbe riportare in auge quell’accordo di Malta – siglato nel 2019 – sulla redistribuzione tra i Paesi della UE.diLa strategia del Ministero ...

