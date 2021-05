'Cieco totale', ma da dieci anni andava in giro e guidava la macchina (Di lunedì 10 maggio 2021) La scoperta nell'ambito delle indagini sui falsi ciechi avviata dalla Guardia di Finanza. L'uomo, un 67enne provincia di Crotone, è stato denunciato ed è stato disposto il sequestro di circa 160mila ... Leggi su today (Di lunedì 10 maggio 2021) La scoperta nell'ambito delle indagini sui falsi ciechi avviata dalla Guardia di Finanza. L'uomo, un 67enne provincia di Crotone, è stato denunciato ed è stato disposto il sequestro di circa 160mila ...

