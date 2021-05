Brando Giorgi | ospite dalla D’Urso fa una confessione sulla Marini | “Mi vergognavo”

(Di lunedì 10 maggio 2021), ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è statoin questi giorni, nel salotto televisivo di Barbara, in compagnia della moglie Daniela Batticozzo, dove ha raccontato curiosi aneddoti, di cui si è reso protagonista nel passato.e la moglie Daniela, ospitiL’attore, che ha dovuto abbandonare il reality, a causa di un problema all’occhio, e più precisamente, a causa del distacco della retina in tre punti. Tornato in Italia,, è stato operato, e benchè l’operazione, sia perfettamente riuscita, l’attore è costretto a portare degli occhiali scuri, per riparasiluce., malgrado il poco tempo ...

Advertising

rattanelcuore : @Parpiglia Brando giorgi o la Isoardi - scorpioriferita : @Parpiglia Akash o Brando Giorgi - _nb_aa : anche oggi bimba di Brando Giorgi #isola - Pluviophile_G : RT @oocisola: Brando Giorgi dice la sua su Francesca Lodo #isola - mar54200 : RT @vincycernic: Il potere di Brando Giorgi nell'aver predetto e voluto l'eliminazione della Lodo è immenso, sono sicuro che se fosse rimas… -

Ultime Notizie dalla rete : Brando Giorgi

In studio l'atteso ritorno di Vera Gemma con Jeda e gli ex naufraghi Elisa Isoardi,, Akash Kumar, protagonista di una prova a favore di uno dei naufraghi da lui più amati, Drusilla ...In studio il ritorno di e gli ex naufraghi Elisa Isoardi,, Akash Kumar, protagonista di una prova a favore di uno dei naufraghi da lui più amati, Drusilla Gucci e Giulia Salemi pronta a ...Isola Dei Famosi, Brando Giorgi attacca Francesca Lodo: "Deve uscire" La sedicesima puntata de L'Isola Dei Famosi si é aperta con le clip dello scontro ...Battute finali per l’ Isola dei Famosi 2021, arrivata alla sedicesima puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minu ...