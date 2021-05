Barbara Berlusconi: incinta del quinto figlio – ” se non è femmina, mi…” (Di lunedì 10 maggio 2021) Barbara Berlusconi è la figlia di Silvia Berlusconi e Veronica Lario, la donna è un’imprenditrice e lavora insieme ai fratelli nell’azienda di famiglia. La donna è molto famosa e negli anni passato è stata spesso al centro di gossip e copertine, soprattutto nei primi anni Duemila per la sua storia con Pato, allora calciatore del Milan. Barbara Berlusconi ha appena annunciato di essere incinta del quinto figlio, ed avrebbe anche rivelato che qualora non fosse una femminuccia continuerebbe a fare un altro figlio. La donna già già quattro figli, tutti maschi. Dalla relazione con Giorgio Valguzza sono nati i primi due figli: Alessandro nel 2007 e Edoardo nel 2009. Da qualche anno Barbara Berlusconi è ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 10 maggio 2021)è la figlia di Silviae Veronica Lario, la donna è un’imprenditrice e lavora insieme ai fratelli nell’azienda di famiglia. La donna è molto famosa e negli anni passato è stata spesso al centro di gossip e copertine, soprattutto nei primi anni Duemila per la sua storia con Pato, allora calciatore del Milan.ha appena annunciato di esseredel, ed avrebbe anche rivelato che qualora non fosse una femminuccia continuerebbe a fare un altro. La donna già già quattro figli, tutti maschi. Dalla relazione con Giorgio Valguzza sono nati i primi due figli: Alessandro nel 2007 e Edoardo nel 2009. Da qualche annoè ...

