AstraZeneca | quante sono le trombosi sospette segnalate in Italia e l' ultimo report dell' Aifa sui vaccini

(Di lunedì 10 maggio 2021)34 le segnalazioni di eventi trombotici arrivate all'agenzia del farmaco, ma in molti casi la correlazione con la vaccinazione è ancora dubbia. Le donnepiù colpite degli uomini. In totale ...

Sono 34 le segnalazioni di eventi trombotici arrivate all'agenzia del farmaco, ma in molti casi la correlazione con la vaccinazione è ancora dubbia. Le donne sono più colpite degli uomini. In totale ...Suvolte lavare le mani al giorno : "Noi ci tocchiamo occhi nasi e bocca circa 6 volte all'... Sul vaccino: "A Cremona il tasso di rifiuto del vaccino è stato del 2/3%. Nei giovani c'...La decisione, annunciata dal commissario al Mercato interno Thierry Breton, è causata dai numerosi ritardi nella consegna delle dosi pattuite. La Commissione Ue: "Continuerà a essere usato" ...Vaccino Pfizer, news dall'azienda oggi sull'efficacia contro le varianti, ma anche notizie dall'Italia sui tempi relativi alla seconda dose - che nel Lazio slitterà a 5 settimane -, il report Aifa sul ...