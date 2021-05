Amici, l’ex marito di Veronica Peparini spara a zero su alcuni allievi: “Deddy? Sottotono… Samuele era arrivato al capolinea” (Di lunedì 10 maggio 2021) Nonostante la ventesima edizione di Amici sia ormai prossima alla conclusione, le polemiche non sembrano volersi arrestare. Sabato 15 maggio andrà infatti in onda l’ultima puntata del talent, che vedrà trionfare uno degli allievi della scuola. A contendersi il titolo saranno i due ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, mentre tra i cantanti vediamo Sangiovanni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Nonostante la ventesima edizione disia ormai prossima alla conclusione, le polemiche non sembrano volersi arrestare. Sabato 15 maggio andrà infatti in onda l’ultima puntata del talent, che vedrà trionfare uno deglidella scuola. A contendersi il titolo saranno i due ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo, mentre tra i cantanti vediamo Sangiovanni, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Costantino Vitaliano: l'ex tronista di Maria De Filippi fidanzato con la ballerina di Amici. Ecco chi è - leeveean : @Whiteyeice Ma da dicembre ad ora non riescono manco a guardarsi in faccia? Cioè tipo mia sorella si è lasciata ad… - blogtivvu : Amici 20, l’ex marito di Veronica Peparini critica Alessandro Cavallo e Deddy - zazoomblog : Amici 20 brutta sorpresa per Alessandro Cavallo: Enula è tornata con l’ex famoso? - #Amici #brutta #sorpresa… - IsaeChia : #Amici20, un’ex allieva verso il cast del #GfVip 6? L’indiscrezione -