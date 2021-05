Amici 20, un’ex allieva verso il cast del Gf Vip 6? L’indiscrezione (Di lunedì 10 maggio 2021) Alfonso Signorini sta già lavorando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe prendere il via il prossimo autunno in prima serata su Canale 5. Tra i vari nomi che si vociferano in rete – tra cui quello di Gaia Zorzi, sorella del vincitore dell’ultimo Gf Vip 5, Tommaso – nelle ultime ore è spuntato anche quello di Martina Miliddi, reduce dalla ventesima edizione di Amici, lo storico talent-show di Maria de Filippi. La ballerina sarda è stata una delle protagoniste indiscusse della scuola. Arrivata con fatica al serale di Amici – conquista molto contestata dal pubblico – la Miliddi è stata eliminata rinunciando così alla possibilità di concorrere alla vittoria. Di recente Martina è stata ospite di Silvia Toffanin, per raccontarsi a cuore aperto negli studi di Verissimo. Ad attirare l’interesse di Alfonso pare che sarebbe stata proprio ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Alfonso Signorini sta già lavorando alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe prendere il via il prossimo autunno in prima serata su Canale 5. Tra i vari nomi che si vociferano in rete – tra cui quello di Gaia Zorzi, sorella del vincitore dell’ultimo Gf Vip 5, Tommaso – nelle ultime ore è spuntato anche quello di Martina Miliddi, reduce dalla ventesima edizione di, lo storico talent-show di Maria de Filippi. La ballerina sarda è stata una delle protagoniste indiscusse della scuola. Arrivata con fatica al serale di– conquista molto contestata dal pubblico – la Miliddi è stata eliminata rinunciando così alla possibilità di concorrere alla vittoria. Di recente Martina è stata ospite di Silvia Toffanin, per raccontarsi a cuore aperto negli studi di Verissimo. Ad attirare l’interesse di Alfonso pare che sarebbe stata proprio ...

Advertising

GiuseppeLeg : @SOLCALIENTE2 @SerglocSergio Bibbiano è un'offesa che abbiamo subito tutti noi PD (solo ora ex PD) dai vostri amici… - lalydreamers : Odio entrare su instagram e trovarmi i post dei miei due ex migliori amici insieme. Vederli così dopo che mi hanno… - sangioegiuli : RT @ecccalla: comunque per questa storia del contratto mancato (per il momento) vi state agitando troppo. Lo sapete che non tutti gli ex ba… - premini__ : RT @blackheartcim: Un po’ rido perché 12 anni fa Zerbi andava ad amici in qualità di presidente della Sony, ora la sua ex casa discografica… - blackheartcim : Un po’ rido perché 12 anni fa Zerbi andava ad amici in qualità di presidente della Sony, ora la sua ex casa discogr… -