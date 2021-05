Razzo cinese, ultimi aggiornamenti: ecco dove stanno cadendo i detriti (Di domenica 9 maggio 2021) Razzo cinese, pericolo scampato. Nonostante l’allerta diffusa (come da prassi) l’Italia non è finita nella traiettoria della caduta del del vettore PRC CZ-58 R/B. A dare l’annuncio è stato il tavolo tecnico della Protezione Civile sulla base dei dati forniti dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Stando a quanto emerso il “Razzo è rientrato nell’atmosfera sull’Oceano Indiano vicino alle Maldive”. Rientro incontrollato #Razzocinese: aggiornamento tavolo tecnico di #ProtezioneCivile Esclusa la caduta di frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio Concluse le attività del tavolo tecnico e del #ComitatoOperativo #9maggio h4:30 https://t.co/z50VBlnzom pic.twitter.com/7APTUKuhof — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 9, 2021 Rientro lanciatore spaziale cinese: escluso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 maggio 2021), pericolo scampato. Nonostante l’allerta diffusa (come da prassi) l’Italia non è finita nella traiettoria della caduta del del vettore PRC CZ-58 R/B. A dare l’annuncio è stato il tavolo tecnico della Protezione Civile sulla base dei dati forniti dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana). Stando a quanto emerso il “è rientrato nell’atmosfera sull’Oceano Indiano vicino alle Maldive”. Rientro incontrollato #: aggiornamento tavolo tecnico di #ProtezioneCivile Esclusa la caduta di frammenti del detrito spaziale sul nostro territorio Concluse le attività del tavolo tecnico e del #ComitatoOperativo #9maggio h4:30 https://t.co/z50VBlnzom pic.twitter.com/7APTUKuhof — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 9, 2021 Rientro lanciatore spaziale: escluso ...

