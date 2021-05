Pirlo | “Pensavo di aver un progetto diverso | mi sono dovuto adattare”

(Di domenica 9 maggio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, si è presentato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta interna contro il Milan: “Ho fatto molto bene poche cose. Sicuramente avevo unin testadie una squadra a disposizione diversa, quindi ho cercato di lavorare su certi principi. A volte è andata bene, a volte è andata male, poi in base a tutte le cose chesuccesse hoanche adattarmi e quindi magari un piano ben definito non si è più visto. Peròconvinto della scelta,convinto die un’ottima squadra a disposizione, quindi dovremmo uscire con questi da questo periodo”. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il progetto targatorischia di naufragare dopo appena una stagione: "Poche cose sono andate bene in questa stagione. In testadi avere un progetto diverso, credevo di avere una squadra ...? Al primo anno non è facile. Sta pagando l'anno di transizione della Juventus. Inzaghi ? ... Ero sicuro e volevo tanto tirare quel rigore, in quel tragittosempre di non cambiare la mia ...L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta contro il Milan con il risultato di 0-3. Ecco ...Stefano Pioli è apparso soddisfatto della vittoria dei suoi ragazzi contro la Juventus allenata da Andrea Pirlo. Intervenendo ai microfoni ha snocciolato ...