Non le solite polpette, ma un esplosione di gusto! (Di domenica 9 maggio 2021) Le polpette sono senza dubbio uno dei cosiddetti piatti salva vita, perché si possono fare con gli ingredienti che troviamo in frigo e ogni volta sono gradite praticamente a tutti. La ricetta classica prevede più di qualche ingrediente che non sempre abbiamo in casa all’ultimo momento, inoltre il loro sapore è davvero tradizionale. Nel caso in cui volessimo presentarle per un aperitivo sfizioso potrebbero risultare poco trendy. Allora proviamo a preparare queste polpette sfiziose, semplicissime da fare hanno un gusto davvero goloso, dato dalla presenza di mortadella e si preparano in pochissimo tempo. Ingredienti per le polpette sfiziose alla mortadella 150 grammi di mortadella in trancio, un ciuffetto di prezzemolo, 50 grammi di pistacchi, 30 grammi di pecorino o parmigiano grattugiato, 1 pizzico di sale, 2 albumi, pan grattato qb ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 9 maggio 2021) Lesono senza dubbio uno dei cosiddetti piatti salva vita, perché si possono fare con gli ingredienti che troviamo in frigo e ogni volta sono gradite praticamente a tutti. La ricetta classica prevede più di qualche ingrediente che non sempre abbiamo in casa all’ultimo momento, inoltre il loro sapore è davvero tradizionale. Nel caso in cui volessimo presentarle per un aperitivo sfizioso potrebbero risultare poco trendy. Allora proviamo a preparare questesfiziose, semplicissime da fare hanno un gusto davvero goloso, dato dalla presenza di mortadella e si preparano in pochissimo tempo. Ingredienti per lesfiziose alla mortadella 150 grammi di mortadella in trancio, un ciuffetto di prezzemolo, 50 grammi di pistacchi, 30 grammi di pecorino o parmigiano grattugiato, 1 pizzico di sale, 2 albumi, pan grattato qb ...

Advertising

il_dipendente : Chi mi consiglia qualche account magico da seguire? ?? Può scrivere anche puttanate eh, l’importante è che non sia… - tangio_ : RT @jo19N26: Non è una questione neoborbonica, di Sud o Nord: se proprio volete guardare nella giusta direzione, mirate a come Giulini si è… - a_velha_senhora : @Oldboy_AL @Mauri99Bo @MarcoBellinazzo non mi interessa dialogare e no lo stai facendo, stai ripetendo da 2 giorni… - ilceresolese1 : @pdnetwork Il problema è che un giovane non si sente rappresentato da voi. Non fate nessuna lotta sociale vera, non… - FabioFe52587896 : Il cane, il gatto, il parrucchiere, il blocco, i Follower: Le solite puttanate. Non è cambiato niente. -