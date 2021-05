Napoli | sorvegliava i movimenti delle forze dell’ordine con un drone per spacciare dai domiciliari Arrestato 43enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 maggio 2021) Servendosi di unprofessionale, teneva sotto controllo iper riuscire aanche ai. È successo a Porta Capuana, nel centro di, dove gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hannoGianluca Saulino, un uomo di 43 anni che controllava i loroservendosi della telecamera posta sul suo apparecchio. Gli agenti non escludono che questa sorta di pusher 2.0 si servisse dell’oggetto anche per consegnare la droga direttamente dall’abitazione nella quale stava scontando gli arresti. In casa, i poliziotti hanno trovato 130 grammi di eroina, impacchettati in 5 involucri, che l’uomo aveva nascosto in un buco sul ...