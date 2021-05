Milan travolge la Juve 3-0 e vede la Champions

(Di domenica 9 maggio 2021) Illantus 3-0 all’Allianz Stadium, davanti agli occhi di Andrea Agnelli e John Elkann, la scavalca in classifica così come fa con il Napoli che ha già giocato, raggiunge l’Atalanta a 72 punti e giàlaLeague. I rossoneri, per di più, vincono nettamente anche senza Ibrahimovic, uscito con problemi al ginocchio dopo un atterraggio spericolato e sostituito da Rebic: e la tenuta psicologica dei ragazzi di Pioli è confermata anche da un rigore parato da Szczesny e calciato da Kessié al 58?. A sbloccare il risultato, nel primo tempo, è stato Brahim Diaz nel primo minuto di recupero. Qualche momento di suspense per un’occhiata al Var ma la rete viene assegnata ai rossoneri dal direttore di gara, Valeri. Alla ripresa è Rebic a sconfiggere Szczesny al 78? con un gol da ...

Serie A. Grande impresa deldi Pioli chela Juventus allo Stadium: 0 - 3. Un successo d'oro nella lotta per un posto in Champions per i rossoneri che agganciano così l'Atalanta al secondo posto a quota 72 punti, 2 ...A fine primo tempo,a segno: destro a giro di Brahim Diaz. Nella ripresa (58') Szczesny para a Kessie (mani Chiellini) il rigore del possibile raddoppio che arriva al 78' con Rebic. E c'è anche ...Il Milan travolge la Juventus 3-0 all'Allianz Stadium, davanti agli occhi di Andrea Agnelli e John Elkann, la scavalca in classifica così come fa con il Napol ...Rossoneri che si portano a +3 dalla Juve e a +2 dal Napoli dopo una partita fantastica. Bianconeri che al momento si troverebbe fuori dalla zona Champions.