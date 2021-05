Milan, il miracolo di Pioli (Di domenica 9 maggio 2021) Nella notte più difficile, quella che vale una stagione e su un campo in cui non era mai stato capace di strappare nemmeno un pareggio, il Milan si è ripreso la Champions League buttata via a San Siro. Il successo nel confronto diretto con la Juventus vale oro. Anzi, vale 60 milioni di euro e il ritorno nell'Europa che conta; adesso l'obiettivo di stare dentro le magnifiche quattro della Serie A non è più una suggestione ma un progetto che ha basi solide. Lo dice la classifica, che colloca i rossoneri al secondo posto insieme all'Atalanta e con 3 lunghezze di vantaggio proprio sulla Juventus la cui dissoluzione è inquietante. Il Milan ha vinto con pieno merito allo Stadium e se Kessié non si fosse fatto deviare un calcio di rigore da Szczesny sporcando la sua fama di cecchino infallibile (o quasi), la squadra di Pioli avrebbe anche ... Leggi su panorama (Di domenica 9 maggio 2021) Nella notte più difficile, quella che vale una stagione e su un campo in cui non era mai stato capace di strappare nemmeno un pareggio, ilsi è ripreso la Champions League buttata via a San Siro. Il successo nel confronto diretto con la Juventus vale oro. Anzi, vale 60 milioni di euro e il ritorno nell'Europa che conta; adesso l'obiettivo di stare dentro le magnifiche quattro della Serie A non è più una suggestione ma un progetto che ha basi solide. Lo dice la classifica, che colloca i rossoneri al secondo posto insieme all'Atalanta e con 3 lunghezze di vantaggio proprio sulla Juventus la cui dissoluzione è inquietante. Ilha vinto con pieno merito allo Stadium e se Kessié non si fosse fatto deviare un calcio di rigore da Szczesny sporcando la sua fama di cecchino infallibile (o quasi), la squadra diavrebbe anche ...

brighe : Siamo anche dei coglioni. Ammesso e non concesso che per miracolo le vincessimo tutte e tre ed il milan perdesse b… - CampagnaroMarco : @capuanogio Ma dai su Giovanni, qui il miracolo per il Milan l’ha fatto @Pirlo_official - ulde29 : @capuanogio Onore al Milan sia chiaro ma il vero miracolo lo ha fatto Pirlo - Kapodastersz : RT @1926_cri: Inter Atalanta Milan Napoli E ci abbracciamo. Ma io non credo proprio che tengano la Juve fuori. Sarebbe un miracolo sporti… - MilanPress_it : RT @c_pradelli: Il Milan compie il miracolo vero della sua stagione, già miracolosa. Espugna per la prima volta lo Stadium con un roboante… -