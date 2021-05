Meloni: "Sto aiutando Draghi Con Salvini rapporti altalenanti" (Di domenica 9 maggio 2021) "Io sto dando una mano a Draghi. A un governo l'opposizione serve". E' quanto afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 9 maggio 2021) "Io sto dando una mano a. A un governo l'opposizione serve". E' quanto afferma la leader di Fratelli d'Italia, GiorgiaSegui su affaritaliani.it

