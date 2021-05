Lukashenko “irritato” per la denuncia penale in Germania (Di domenica 9 maggio 2021) Il leader autoritario della Bielorussia Aleksandr Lukashenko si è detto irritato a causa di una denuncia penale presentata dalla Germania contro il suo governo. La denuncia di Berlino si deve alla violenta repressione da parte di Minsk delle proteste scoppiate lo scorso agosto a seguito di quella che i manifestanti definivano una vittoria truccata dello Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) Il leader autoritario della Bielorussia Aleksandrsi è dettoa causa di unapresentata dallacontro il suo governo. Ladi Berlino si deve alla violenta repressione da parte di Minsk delle proteste scoppiate lo scorso agosto a seguito di quella che i manifestanti definivano una vittoria truccata dello

Advertising

periodicodaily : Lukashenko “irritato” per la denuncia penale in Germania #Germania #Lukashenko @Billa42_ - Billa42_ : Lukashenko “irritato” per la denuncia penale in Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko irritato Bielorussia in sciopero contro Lukashenko. Il presidente: prima nuova costituzione e poi le elezioni La Stampa Giornata della Libertà di Stampa: Tsikhanouskaya: "Le proteste in Bielorussia, una spina nel fianco del governo" ROMA - Nella Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, proclamata oggi 3 Maggio dalle Nazioni Unite, la corona da sgranare per i fatti di cronaca cha hanno visto mortificata la libertà di stampa e pe ...

ROMA - Nella Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, proclamata oggi 3 Maggio dalle Nazioni Unite, la corona da sgranare per i fatti di cronaca cha hanno visto mortificata la libertà di stampa e pe ...