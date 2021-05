La lite, la bottiglia rotta, l'aggressione ai passanti: la furia dello straniero in strada (Di domenica 9 maggio 2021) Il tutto è nato da una lite fra il nordafricano e altri due giovani - uno dei quali lo ospitava persino in casa sua -. Dopo averli aggrediti lo straniero ha rivolto la sua furia verso degli ignari passanti, colpiti con dei frammenti di vetro, e contro una ragazza, presa a pugni in pieno volto. Non contento ha anche cercato di scappare dalla caserma nel momento in cui i carabinieri stavano procedendo all'arresto Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 maggio 2021) Il tutto è nato da unafra il nordafricano e altri due giovani - uno dei quali lo ospitava persino in casa sua -. Dopo averli aggrediti loha rivolto la suaverso degli ignari, colpiti con dei frammenti di vetro, e contro una ragazza, presa a pugni in pieno volto. Non contento ha anche cercato di scappare dalla caserma nel momento in cui i carabinieri stavano procedendo all'arresto

