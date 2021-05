Juve Stabia-Casertana 1-1 | le vespe passano al secondo turno

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Un rigore di Alessandro Marotta a tre minuti dal termine regala la qualificazione alplay off alla. L’1-1 maturato nel derby con laconsente infatti alledi staccare il pass e andare avanti nella corsa alla promozione in serie B. Finale thrilling al Romeo Menti, con qualificazione indirizzata verso Caserta fino a un finale da brividi. A tredici minuti dal termine erano stati infatti i falchetti a passare in vantaggio con Luigi Castaldo, abile a capitalizzare un cross dalla sinistra coordinandosi al meglio e battendo così Farroni. Nel finale Vallocchia viene però atterrato in piena area e Marotta ha l’opportunità di presentarsi dagli undici metri. Il “Diablo” non ...

