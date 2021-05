Juve-Milan | neanche un pallone toccato da Cristiano Ronaldo nell’area avversaria

(Di domenica 9 maggio 2021) Come riporta Opta,è finora avulso nel big match di questa sera contro il. Infatti, l’attaccante portoghese non haundimostrando che la partita di questa sera è bloccata (nonostante il gol all’ultimo di Brahim Diaz) e cheè stato fin qui fuori dal gioco offensivo dellantus, che ha proposto molto poco in attacco. 0 –non haunin questo primo tempo contro il. Arretrato.#SerieA ...

Nel Milan, alle spalle di Ibra giocano Saelemaekers, Calhanoglu e Díaz. Bennacer e Kessie a centrocampo. Poco prima dell'intervallo di Juventus-Milan, duro scontro tra de Ligt e Ibrahimovic, con una testata involontaria del difensore sull'attaccante svedese. A bordo campo per essere assistito dai sanitari rossoneri, Ibra ha polemizzato col... Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra Juventus e Milan: chi perde è quasi fuori dai primi quattro... Fabio Paratici, Managing Director of Football Area della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'importante scontro diretto in chiave Champions League contro il Milan...