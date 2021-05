Il messaggio di Mattarella per la Conferenza sul futuro dell’Europa (Di domenica 9 maggio 2021) Pubblichiamo il testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ad altri 20 Capi di Stato Ue, in occasione della Giornata dell’Europa. In occasione della Giornata dell’Europa vorremmo estendere i nostri più sentiti auguri a tutti i cittadini europei. Questa Giornata dell’Europa è speciale. Per il secondo anno di fila, è celebrata in circostanze complesse a causa della pandemia di Covid-19. Siamo vicini a tutti coloro che ne hanno sofferto. La Giornata dell’Europa di quest’anno è speciale anche perché segna l’avvio della Conferenza sul futuro dell’Europa. Facciamo appello a tutti i cittadini dell’UE affinché colgano questa occasione unica per ... Leggi su linkiesta (Di domenica 9 maggio 2021) Pubblichiamo il testo della lettera ai cittadini europei firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio, insieme ad altri 20 Capi di Stato Ue, in occasione della Giornata. In occasione della Giornatavorremmo estendere i nostri più sentiti auguri a tutti i cittadini europei. Questa Giornataè speciale. Per il secondo anno di fila, è celebrata in circostanze complesse a causa della pandemia di Covid-19. Siamo vicini a tutti coloro che ne hanno sofferto. La Giornatadi quest’anno è speciale anche perché segna l’avvio dellasul. Facciamo appello a tutti i cittadini dell’UE affinché colgano questa occasione unica per ...

Advertising

Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 160° anniversario di fondazione dell'#EsercitoItaliano: - NethipEdien2000 : RT @Deputatipd: Il messaggio del Presidente Mattarella e dei Capi di Stato UE per la “Giornata dell’Europa” è un monito chiaro: l’Europa è… - TOSADORIDANIELA : RT @tg2rai: Messaggio del presidente #Mattarella assieme agli altri capi di Stato nella giornata dell'#Europa: 'Uniti per uscire dalla cris… - tg2rai : Messaggio del presidente #Mattarella assieme agli altri capi di Stato nella giornata dell'#Europa: 'Uniti per uscir… - Deputatipd : Il messaggio del Presidente Mattarella e dei Capi di Stato UE per la “Giornata dell’Europa” è un monito chiaro: l’E… -