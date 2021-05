Il governo Draghi perde un punto a settimana nei sondaggi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 9 maggio 2021) . In tre mesi ha visto il suo consenso calare di dieci punti, mentre quello personale di Marioè sceso di dieci. Libero oggi fa notare che il dato può sembrare sorprendente. Perché la campagna di vaccinazione è partita, i decessi sono in calo e il piano per ottenere i finanziamenti da Bruxelles è stato redatto. Ma l’esecutivo non beneficia di tutto questo ed è facile capirne il motivo., sostiene Pietro Senaldi, è venuto per vaccinarci e far ripartire l’economia. Quanto alla profilassi, a livello mediatico per essere apprezzati non conta essere in marcia, bensì arrivare tra i primi e noi abbiamo iniziato a fare sul serio quando altri avevano già fatto tutto. Quanto ai soldi, devono ancora arrivare. Certo, è fondato il sospetto che, se la Ue fa le pulci al suo pupillo banchiere, all’avvocato Giuseppe avrebbe fatto una pernacchia; però i ...