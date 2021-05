Godin: “Non tutti i contatti sono falli. Non era rigore per il Benevento” (Di domenica 9 maggio 2021) Diego Godin, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dei rossoblù contro il Benevento. “Lottare per non retrocedere fa soffrire, non è facile, è angosciante. Ci vuole tanto cuore e tanta umiltà. Ora siamo a un passo dal nostro obiettivo, penseremo finale dopo finale”. Sull’episodio da rigore per il Benevento: “Secondo me non c’era rigore. Nel calcio ci sono tanti contatti ma non tutti sono falli. In questo caso Asamoah va a cercare la palla ma poi si ferma”. FOTO: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Diego, difensore del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria dei rossoblù contro il. “Lottare per non retrocedere fa soffrire, non è facile, è angosciante. Ci vuole tanto cuore e tanta umiltà. Ora siamo a un passo dal nostro obiettivo, penseremo finale dopo finale”. Sull’episodio daper il: “Secondo me non c’era. Nel calcio citantima non. In questo caso Asamoah va a cercare la palla ma poi si ferma”. FOTO: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dario_Paparo : @pisu_davide @1926_cri @CagliariCalcio E non è intervenuto su osimhen-godin, piccoli tocchi su cui prende decisioni… - TAQB : @inculoaijuvent1 Semplice.. il fallo su Godin l'ha fatto appoggiandosi oggi il fallo non c'era. Oggi sembrava sgamb… - sportli26181512 : Cagliari, Godin: 'Su Viola non c'era rigore, non tutti i contatti sono falli': Diego Godin, difensore del Cagliari,… - Rago_marco : @marifcinter Io #Godin non lo avrei ma dato via. #amala ?????????? - enbusy : RT @FerraraLiberato: Qualcuno chieda a Godin visto che non tutti i contatti sono fallo come giudica quello di domenica scorsa di Osimhen -