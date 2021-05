F1, GP Spagna 2021: come vedere la gara su TV8. Orario d’inizio e programma (Di domenica 9 maggio 2021) Non siete stati in grado di seguire in diretta le fasi iniziali del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021? Per sopperire a questa mancanza, come sempre, non mancherà una vasta gamma di repliche sui canali di Sky Sport, mentre in chiaro TV8 ha trasmesso la diretta della gara. Sul tracciato del Montmelò è andato in scena il quarto capitolo stagionale, su una pista molto indicativa a livello di layout e prestazioni, sulla quale non si vince per caso. Chi l’avrà spuntata? Prima della partenza, in classifica generale comandava il sette volte campione del mondo con 69 punti contro i 61 di Max Verstappen. Terzo Lando Norris con 37 punti, quindi Valtteri Bottas quarto a 32 e Charles Leclerc quinto con 28 punti, a +6 su Sergio Perez. IN TV – Il Gran Premio di Spagna è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Non siete stati in grado di seguire in diretta le fasi iniziali del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno? Per sopperire a questa mancanza,sempre, non mancherà una vasta gamma di repliche sui canali di Sky Sport, mentre in chiaro TV8 ha trasmesso la diretta della. Sul tracciato del Montmelò è andato in scena il quarto capitolo stagionale, su una pista molto indicativa a livello di layout e prestazioni, sulla quale non si vince per caso. Chi l’avrà spuntata? Prima della partenza, in classifica generale comandava il sette volte campione del mondo con 69 punti contro i 61 di Max Verstappen. Terzo Lando Norris con 37 punti, quindi Valtteri Bottas quarto a 32 e Charles Leclerc quinto con 28 punti, a +6 su Sergio Perez. IN TV – Il Gran Premio diè stato ...

