F1, Gp di Spagna 2021: le pagelle di Leo Turrini (Di domenica 9 maggio 2021) F1 Gp Spagna 2021: il vincitore è Hamilton. Poi Verstappen e Bottas. Quarto Leclerc 10 HAMILTON. Niente da dire. Applica con la disinvoltura del Campionissimo scelte temporalmente diverse da quelle di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) F1 Gp: il vincitore è Hamilton. Poi Verstappen e Bottas. Quarto Leclerc 10 HAMILTON. Niente da dire. Applica con la disinvoltura del Campionissimo scelte temporalmente diverse da quelle di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Spagna ha revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre per combattere la pandemia, via il coprifuoco quas… - SkyTG24 : Covid, in Spagna revocato lo stato di emergenza: via il coprifuoco e le restrizioni. FOTO - SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - P300it : F1 | GP Spagna 2021, gara: Hamilton vince piegando Red Bull e Verstappen. Bottas 3°, Leclerc 4° ? di Alessandro Se… - SkyTG24 : F1, Gp di Spagna: Hamilton vince davanti a Verstappen, quarto Leclerc -