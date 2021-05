F1 | Daniel Ricciardo | “Un sesto posto che mi dà fiducia | al momento sono consistente e preferisco non rischiare”

(Di domenica 9 maggio 2021)chiude alil suo Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2021 e, nel complesso, conclude il primo weekend di questa stagione nel quale ha messo alle proprie spalle Lando Norris dall’inizio alla fine. Ieri in qualifica era arrivato il primo “successo” per l’australiano, quindi oggi ha saputo confermare il risultato di ieri, chiudendo due gradini davanti al giovane britannico. Al termine della gara sul tracciato del Montmelò, l’ex pilota di Toro Rosso, Renault e Red Bull ha analizzato la sua prova ai microfoni di F1.com: “soddisfatto di quanto fatto oggi nel corso del Gran Premio e, tutto sommato, anche nel computo totale del fine settimana. La sesta posizione è un buon risultato, che conferma come stia imparando a conoscere meglio la mia nuova ...

... anche se Sergio Pérez timbra il quinto posto; la Ferrari mostra comunque miglioramenti assolutamente confortanti, si conferma la McLaren che stavolta piazzadavanti a Lando Norris, ...Quarta posizione, invece, per Charles Leclerc che porta la Ferrari ai piedi del podio mettendosi alle spalle la Red Bull di Sergio Perez e la McLaren di. Settima posizione, invece, ...Daniel Ricciardo chiude al sesto posto il suo Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, nel complesso, conclude il primo weekend di questa stagione nel quale ha me ...Una ottima Ferrari quella vista al Montmelò. Una Rossa che fa ben sperare per il futuro a breve e lungo termine. Tutta un’altra storia rispetto alla brutta prestazione di una settimana fa in Portogall ...